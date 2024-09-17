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В школе Войковского открывается секция детского гольфа

Как сообщает паблик школы №717, объявляется набор в секцию SNAG-гольф для детей с 1 по 5 класс. Это увлекательная и простая в освоении спортивная игра, которая позволяет выполнять все удары, которые используются в традиционном гольфе на больших полях.

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