Как под Орлом семья делит кров с полусотней животных

В Орловской области остро стоит вопрос бездомных животных на улицах. Часть жителей региона жалуется на нападения агрессивных собак, а часть — винит людей в сложном положении четырехлапых, которые вынуждены бороться за свое выживание.
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