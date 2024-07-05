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Орловские новости

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Как под Орлом семья делит кров с полусотней животных

Как под Орлом семья делит кров с полусотней животных

В Орловской области остро стоит вопрос бездомных животных на улицах. Часть жителей региона жалуется на нападения агрессивных собак, а часть — винит людей в сложном положении четырехлапых, которые вынуждены бороться за свое выживание.

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