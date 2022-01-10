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Владимир Драчев: «Есть положительные эмоции от этапа в Оберхофе. Хотя женская команда выглядит более блекло на уровне мужской»

Четырехкратный чемпион мира и экс-президент СБР Владимир Драчев подвел итоги выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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