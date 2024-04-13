Генсек РФС Митрофанов пообещал довести «дело «Чайки» до конца после нового заявления экс-директора клуба Баяна

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания бывшего директора «Чайки» Олега Баяна, заявившего, что получавшие от него взятки арбитры продолжают работать на матчах РПЛ и Кубка России.
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