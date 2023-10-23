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Не только о футболе

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Победы «Спартака» и «Зенита», 17-летний Гиу вытащил «Барсу», «Юве» обыграл «Милан», 50-я победа Ферстаппена, дубль Головина, Петросян и Ветлугин выиграли в Омске и другие новости

Победы «Спартака» и «Зенита», 17-летний Гиу вытащил «Барсу», «Юве» обыграл «Милан», 50-я победа Ферстаппена, дубль Головина, Петросян и Ветлугин выиграли в Омске и другие новости

1. В РПЛ «Зенит» победил «Крылья Советов» (3:1): Вендел сделал дубль, а гол Кассьерры отменили из-за руки Мантуана.

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