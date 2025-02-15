Морпехи Тихоокеанского флота зажимают ВСУ в кольцо в курском приграничье

РЕН ТВ К северо-западу от Суджи российские военные зажимают в кольцо боевиков в районе Малой Локни. Там действуют морпехи 155-й бригады – элитная группа бойцов, которая не раз доказывала, что для них нет невыполнимых задач.
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