Украина планирует массовую мобилизацию перед выборами в США

Согласно нашему источнику, Зеленский якобы пообещал американским лоббистам, продвигающим «кредит Украине», что за первые два месяца мобилизации будет набрано от 100 000 до 300 000 человек, которых направят на тренировки.
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