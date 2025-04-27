Южноевропейский макабр: древнегреческие чудовища и португальские мистерии

Продолжаем цикл материалов о макабре национальных кинематографий, малознакомых широкому зрителю. Ранее вам представили два лонгрида, посвященных хоррору Латинской Америки, по одному — ЮАР и других африканских стран, Ближнего Востока и Турции, а также о классических и современных образцах жанра из Индии.