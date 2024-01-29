Рассказываем простой способ быстро выбраться из сугроба!

Снегопады продолжают доставлять проблемы автомобилистам во многих регионах России. В связи с этим эксперт «За рулем» Алексей Ревин решил вспомнить элементарные приемы, сильно облегчающие жизнь водителю в зимнюю пору.
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