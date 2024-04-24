На Ямале уборщицу устроили бухгалтером для хищения денег

Следователи вскрыли схему хищения средств в селе Яр-Сале Ямальского района. Главный бухгалтер МКУ «Центр обслуживания учреждений культуры и молодёжной политики» фиктивно трудоустроила на место своего зама уборщицу.
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