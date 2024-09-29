— Днепр… — Нет такого города! Есть Днепропетровск!Продолжаем серию роликов, так запавших в душу админам украинских telegram-каналовПобеда будет за нами!А для начала: вернём имена НАШИМ городам!Будущее в твоих руках! Пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: г.
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