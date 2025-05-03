Праздник жен-мироносиц 4 мая: почему день памяти святых считается особо значимым Ольга БезродняяДень памяти святых жен-мироносиц в 2025 году выпал на 4 мая, и в этот день будут вспоминать женщин, которые не побоялись последовать за Иисусом Христом.
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