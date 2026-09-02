Рэпер WormGanger сообщил о тяжелых травмах своей трехлетней дочери

Трехлетняя дочь рэпера WormGanger, чудом выжившая после падения с 10 этажа в Сергиевом Посаде, находится на реабилитации с серьезными травмами.
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