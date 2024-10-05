Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • чвсатпкьл
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Почему мы ненавидим русских?

Почему мы ненавидим русских?

Почему мы ненавидим русских? - задается вопросом один думающий иностранец. То, что происходит прямо сейчас, является самой ужасающей вещью, которую я когда-либо видел.

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Комментарии
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Владимир
А что мне его читать, откуда я знаю откуда он взял свои мысли. У меня своя голова есть. Если плох капитализм, тогда почему весь Мир по нему живёт и развивается.  А социализм был в качестве эксперимента только в России и тот умер. Если социализм лучше капитализма, то почему он умер?
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22 мин.
чвсатпкьл
Статья чушь собачья! 🤣😂
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11 мин.
ч
чвсатпкьл
По кочану вот почему, не надо задавать глупых вопросов и этот предмет не для обсуждения  средних умов🤣😂.
Ответить
9 мин.

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