Почему мы ненавидим русских?

Владимир

А что мне его читать, откуда я знаю откуда он взял свои мысли. У меня своя голова есть. Если плох капитализм, тогда почему весь Мир по нему живёт и развивается. А социализм был в качестве эксперимента только в России и тот умер. Если социализм лучше капитализма, то почему он умер?