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Врач рассказала, как выбрать школьную обувь для здоровья ребенка

Врач рассказала, как выбрать школьную обувь для здоровья ребенка

Перед началом учебного года родителям стоит уделить особое внимание выбору сменной обуви, в которой ребенок будет проводить по 5–6 часов ежедневно.

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