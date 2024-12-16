Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский уже хамит Трампу

Зеленский уже хамит Трампу

После избрания Дональда Трампа прогноз, сделанный в нескольких публикациях «Альтернативы», сводился к тому, что старый-новый президент США действительно стремится добиться завершения конфликта на Украине на тех или иных условиях (понятно, выставляющих его в максимально выигрышном свете), готов договариваться с Москвой, но ключевая проблема в том, как ему «убедить» Зеленского принять те решения, на которые выйдут Москва и Вашингтон.

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