Реплика на повышение ключевой ставки

Владимир Крепкий

Скажем так сейчас наблюдаем не перегрев экономики,а уменьшение оттока капитала для работы на стороне. У правительства очень сложная задача направить капитал на наиболее выгодные проекты в среднем и малом бизнесе внутри страны и наиболее рентабельные из них с помощью крупного капитала(банки) выводить на внешнюю торговлю(тут кстати засада со стороны крупного капитала так как в основном до этого он был связан с западным капиталом и по сути из-за изменения потоков не указывает рентабельные направления игрокам в других сферах(за исключением Саудитов где сложилась взаимная заинтересованность по продвижения крупного капитала как с их так и со стороны РФ и то благодаря лидерам обоих стран нашедших точки взаимовыгодных продвижений капиталов и обеспечивающих своего рода страховку для работы капиталов на взаимовыгодных условиях,что в нынешние непростые времена в бизнесе имеет огромнейшее значение)