МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина

МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.
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