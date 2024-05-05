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МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина

МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина

МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Как бы хотелось этого мерзавца, предателя и преступника повесить, причем за яйца! Поймайте этого климкина, тягнибока, ясенюка, порошенко, наливайченко  и прочих уродов, они не должны ускользнуть от правосудия!
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