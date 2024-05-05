МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина

ШН

Шеин Никита

Как бы хотелось этого мерзавца, предателя и преступника повесить, причем за яйца! Поймайте этого климкина, тягнибока, ясенюка, порошенко, наливайченко и прочих уродов, они не должны ускользнуть от правосудия!