Пройдите опрос.

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии проводит опрос в целях изучения общественного мнения о проблемах взаимоотношений между потребителями и предпринимателями из разных государств-членов ЕАЭС.
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