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Лавров: Россия готова к диалогу с Венгрией и другими западными странами

Лавров: Россия готова к диалогу с Венгрией и другими западными странами

Россия готова к равноправному диалогу с западными странами, проявляющими интерес к сотрудничеству. Среди потенциальных партнеров Лавров выделил Словакию и Венгрию, отметив, что и другие страны начинают проявлять инициативу.

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