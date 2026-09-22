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Туризм и География

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Дикие тропы и карстовые лабиринты: личный опыт похода к Дырявым скалам на реке Сим

Дикие тропы и карстовые лабиринты: личный опыт похода к Дырявым скалам на реке Сим

Когда разговор заходит о Челябинской области, многие сразу вспоминают Таганай, Зюраткуль или Аркаим. Но есть места, которые не лежат на поверхности туристических путеводителей — и именно они оставляют самые сильные впечатления.

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