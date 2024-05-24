Пирожное "Экзотик"

Экзотическое пирожное с нежным кокосово-лимонным бисквитом, потрясающим мангово-лимонным баварским муссом и фруктовым желе для весенне-летних праздников! Возможно, мусс вам покажется не слишком сладким, но я люблю с кислинкой.