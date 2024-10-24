В Петербурге подходят к концу плановые технические работы по обновлению системы Единого городского платного парковочного пространства.
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В Петербурге подходят к концу плановые технические работы по обновлению системы Единого городского платного парковочного пространства.