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JPMorgan: дедолларизация пойдет другим путем

JPMorgan: дедолларизация пойдет другим путем

Самая большая угроза для Америки от дедолларизации, уверены в банке JPMorgan, это не столько появление валюты конкурента, сколько потеря Вашингтоном главного оружия, при помощи которого он боролся в прошлом с экономическими и финансовыми кризисами.

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