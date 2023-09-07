JPMorgan: дедолларизация пойдет другим путем

Самая большая угроза для Америки от дедолларизации, уверены в банке JPMorgan, это не столько появление валюты конкурента, сколько потеря Вашингтоном главного оружия, при помощи которого он боролся в прошлом с экономическими и финансовыми кризисами.
Самая большая угроза для Америки от дедолларизации, уверены в банке JPMorgan, это не столько появление валюты конкурента, сколько потеря Вашингтоном главного оружия, при помощи которого он боролся в прошлом с экономическими и финансовыми кризисами.
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