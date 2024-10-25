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Эрдоган заметил стремление Путина к прекращению огня на Украине

Эрдоган заметил стремление Путина к прекращению огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в ходе своей беседы с президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани ему стало очевидно, что российский лидер заинтересован в достижении мира на Украине.

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