Эрдоган заметил стремление Путина к прекращению огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в ходе своей беседы с президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани ему стало очевидно, что российский лидер заинтересован в достижении мира на Украине.
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