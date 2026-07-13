РИА Новости: ВСУ с 2014 года зарабатывали на "сафари" — стрельбе по ДНР и ЛНР

Подразделения ВСУ с 2014 года предлагали желающим за деньги пострелять по территориям Донецкой и Луганской народных республик — в так называемых "сафари" участвовали группы на джипах с миномётами и опытные снайперы с дорогим оружием, а сейчас, из-за активной линии фронта, такие услуги сместились в сторону БПЛА.
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