РИА Новости: ВСУ с 2014 года зарабатывали на "сафари" — стрельбе по ДНР и ЛНР

Подразделения ВСУ с 2014 года предлагали желающим за деньги пострелять по территориям Донецкой и Луганской народных республик — в так называемых "сафари" участвовали группы на джипах с миномётами и опытные снайперы с дорогим оружием, а сейчас, из-за активной линии фронта, такие услуги сместились в сторону БПЛА.