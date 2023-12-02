Ученый Горелов предупредил россиян о инфекции, которой болеют по три месяца

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, академик РАН Александр Горелов рассказал россиянам о росте числа заболевших новым «странным» заболеванием и о том, как с ним бороться.
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