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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Ученый Горелов предупредил россиян о инфекции, которой болеют по три месяца

Ученый Горелов предупредил россиян о инфекции, которой болеют по три месяца

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, академик РАН Александр Горелов рассказал россиянам о росте числа заболевших новым «странным» заболеванием и о том, как с ним бороться.

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