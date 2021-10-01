Спички - не игрушка

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Силовики работают. В Сбере начались чистки

Силовики работают. В Сбере начались чистки

За последние двое суток арестовано сразу трое топ-менеджеров Сбера. Подобного на нашей памяти не происходило давно.

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Rustam Kuchkarov
А ведь отличный банк. Разветвленная сеть филиалов, максимальное количество банковских продуктов, качественное обслуживание. Видимо, надо руководство поменять, иностранное участие прекратить, и будет Сберу удача.
Boris Janovsky
Точно! Наконец-то он сможет открыть филиалы в Крыму. )))
Тимофеев Тимофеев
монополизм всегда чреват непредсказуемостью.
Тимофеев Тимофеев
Инфляция 6-6,5 % а процент по вкладу 4. вот и гулеванят ребята. Я думаю, что президент скинул с шеи поток 2 и, я не завидую этим гулякам за чужой счёт. конец верёвочки должен быть.
Boris Janovsky
Инфляция 6-6,5 %? Вы из какой страны пишете и как ваша инфляция влияет на ситуацию в России? Вы извините, но такое мог написать только человек, который в российских магазинах никогда не был, а знает об инфляции в России по агиткам центробанка.
Тимофеев Тимофеев
Фильм-собачье сердце. : А что у нас есть другие газеты?:
Владимир Ушкал
Правильно ВЛАДИМИР вЛАДИМИРОВИЧ НАЧАЛ ГРОБИТЬ ЖИДОВЬЁ БАНКОВСКОЕ. СБЕРБАНК ДОЛЖЕН БЫТЬ РУССКИМ И ДЕНЬГИ РУССКИХ ДОЛЖНЫ ДЛЯ РУССКИХ. Грефов. раковых ннаибулиных кудриных под суд и пусть гребут горы в Якутии, там их золото и руда.
Тимофеев Тимофеев
Володя! Север и Сибирь для приличных людей! Либералы здесь не выживают!
Котищев
Все верно давить этих гнид либерастких, разорять их гадючиные гнезда!
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Хорошо, если все так,- как в статье. Однако (это мое личное мнение, которое я никому не навязываю!), чистить менеджмент (слово-то какое бля@ское!) этой конторы, надо было с первой табуретки. Гражданин, который гордо восседает на ней - достоин того, чтобы быть Первым в списке зачищаемых! Рыба всегда гниёт с головы.
Тимофеев Тимофеев
Эта песня хороша. начинай сначала. проходили уже. память у Вас просто Валерий коротка.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Не понял про память. Что, уже кого-то , возглавлявшего СБ до Грефа посадили?!
Тимофеев Тимофеев
Да причём здесь Греф! Я про сидящего на главной табуретке . что у нас всё было в шоколаде при ранее сидящих на ней? Вспомните в какой яме находилась страна и какой она стала. О недостатках Президента говорить нужно на избирательном участке. А сейчас жить по пословице -и на солнце есть пятна. Будьте добрее и настоящее повернётся к вам лицом.
Владимир Грачев
.......ПОЧЕМУ ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ - ПРОСТО АРЕСТОВАТЬ ГРЕФА......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НАДОВИТЬ НА ЭТОГО НЕГОДЯЯ, И ЭТО ЧМО ВСЁ И РАССКАЖЕТ, КАК ВСЕ БЫЛО И КАК ЕСТЬ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
карюкалов вячеслав
Эх ностальгия.
Анатолий Селиванов
грефа почему с компанией не взяли - опять продажные наверху его защитили от кары народной ????????????
Сергей Парков
А есть ли суверенная Россия?

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