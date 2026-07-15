В легкой атлетике разработали правила трансляций против сексуализации спортсменок

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) разработали рекомендации, в которых призвали вещателей не сексуализировать спортсменок при выборе ракурсов и повторов во время трансляции соревнований, а сосредоточиться на их технике и результатах .
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