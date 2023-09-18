Я живу в своей стране

В С Бенчмаркинг, маркетинг ... А это тоже важно - Пишите РУССКИМИ словами.

ЗЖ Зоя Жук А какая программа действий у бизнесмена по отношению к образованию и здравоохранению? Это определяет государство в лице депутатов прежде всего, ну и политики. Да еще возможности бюджета. А что вы там думаете на горшке - кого это волнует?