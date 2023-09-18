Кажется, я живу в какой-то не той стране.Мне говорят про повальную коррупцию и воровство. А я точно знаю, что с тех пор, как я начал заниматься бизнесом, никто из госзаказчиков даже не намекнул мне об откате.
Я живу в своей стране
Комментарии
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В С
Бенчмаркинг, маркетинг ... А это тоже важно - Пишите РУССКИМИ словами.
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26 мин.
ЗЖ
Зоя Жук
А какая программа действий у бизнесмена по отношению к образованию и здравоохранению? Это определяет государство в лице депутатов прежде всего, ну и политики. Да еще возможности бюджета. А что вы там думаете на горшке - кого это волнует?
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24 мин.
Катя Гончарова
Зоя, Если политиков и бизнесменов не волнует медицина и образование, то это антисистемные элементы, которые должны быть или перевоспитаны, или ликвидированы/изгнаны из сферы экономики - пусть сидят на горшке в другом месте... Лучше думать о здоровье своих детей, чем пытаться защищать "бизнесменов", которые живут со своей семьей в других странах, имея двойное/тройное гражданство.
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19 мин.
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