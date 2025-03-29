Бразилия предпочитает сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта. Поэтому совсем не удивительно, что президент страны Лула да Силва не захотел общаться в бывшим премьер-министром Италии Массимо Д’Алемой, который приехал по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.