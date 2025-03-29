Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог объяснил причину отказа Лулы да Силвы общаться с посланником Зеленского

Политолог объяснил причину отказа Лулы да Силвы общаться с посланником Зеленского

Бразилия предпочитает сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта. Поэтому совсем не удивительно, что президент страны Лула да Силва не захотел общаться в бывшим премьер-министром Италии Массимо Д’Алемой, который приехал по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.

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