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Царьград

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Инвестиции в ОЭЗ «Тольятти» выросли вдвое, превысив 4,5 млрд рублей

Инвестиции в ОЭЗ «Тольятти» выросли вдвое, превысив 4,5 млрд рублей

Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» существенно нарастили объём капиталовложений. В первом квартале 2026 года предприятия направили на реализацию своих проектов свыше 4,5 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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