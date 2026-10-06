Мэр Москвы сообщил об итогах пяти лет работы сервиса «По пути»

Пять лет назад начал развиваться сервис перевозок по запросу «По пути», улучшивший транспортную доступность удаленных районов Москвы.
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