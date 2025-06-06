Правительство вводит реестр риелторов для борьбы с мошенничеством

Правительство планирует урегулировать деятельность риелторов. Законопроект «О деятельности в сфере оказания услуг по операциям с недвижимостью» включен во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, сообщает Forbes.
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