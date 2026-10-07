США нужна Исландия для военного противостояния РФ и КНР в Арктике Еще в период предвыборной кампании Трамп заявлял о необходимости новых территориальных приобретений для США.
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