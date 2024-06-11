Жителям Казани рассказали, как сэкономить на воде. Шесть советов представили в водоканале. В первую очередь рекомендуется установить счетчики воды, что поможет уменьшить итоговую сумму за коммунальные услуги и обеспечит контроль над потреблением ресурса.
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