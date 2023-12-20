Президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье на XXI съезде партии «Единая Россия», заявил, что наша страна не может позволить себе утратить суверенитет.
Путин: РФ не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу
Комментарии
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Надежда Петракова
да у нас своей колбасы хватает😆...причём вкуснее всей другой!!!☝️И зачем менять шило на мыло?
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16 час.
Aнатолий Райков
А вчера главного технолога местного мясокомбината,в тюрьму посадили,за то,что он в колбасу мясо добавил.😀😃😄😁😆😅🤣😂
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14 час.
Виталий Кирпиченко
так ли уж самодостаточна Россия? Избавились ли от зависимости Европы и Америки в промышленности? Или дерипаски продолжают продавать алюминий, никель, уран... нашим врагам, и доходы прятать там же? Да и с колбосой и яйцами не всё в порядке. Лозунг "Быть России суверенным государством, или совсем не быть!" не устраивает русский народ. Россия должна жить и здравствовать сегодня, завтра и во веки веков! А для этого должно быть ЕДИНСТВОнародов России, БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ и ДОСТОЙНАЯ ВЛАСТЬ!
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11 час.
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