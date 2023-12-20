☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Эта ситуация заставляет задуматься и придти к выводу, что кухарка не может управлять государством. Иначе таких дел на...На Украине перест...
  • Natalia Нес
    Ярослав- боец Света!!! Высокий Дух!!!Путин показал сво...
  • Юрий Зубрин
    А это что за два выебка на фото?Креаклы раскрякал...

Путин: РФ не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу

Путин: РФ не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу

Президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье на XXI съезде партии «Единая Россия», заявил, что наша страна не может позволить себе утратить суверенитет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Петракова
да у нас своей колбасы хватает😆...причём вкуснее всей другой!!!☝️И зачем менять шило на мыло?
Ответить
16 час.
Aнатолий Райков
А вчера главного технолога местного мясокомбината,в тюрьму посадили,за то,что он в колбасу мясо добавил.😀😃😄😁😆😅🤣😂
Ответить
14 час.
Виталий Кирпиченко
так ли уж самодостаточна Россия? Избавились ли от зависимости Европы и Америки в промышленности? Или дерипаски продолжают продавать алюминий, никель, уран... нашим врагам, и доходы прятать там же? Да и с колбосой и яйцами не всё в порядке. Лозунг &quot;Быть России суверенным государством, или совсем не быть!&quot; не устраивает русский народ. Россия должна жить и здравствовать сегодня, завтра и во веки веков! А для этого должно быть ЕДИНСТВОнародов России,  БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ и ДОСТОЙНАЯ ВЛАСТЬ!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх