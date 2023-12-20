Путин: РФ не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу

Виталий Кирпиченко

так ли уж самодостаточна Россия? Избавились ли от зависимости Европы и Америки в промышленности? Или дерипаски продолжают продавать алюминий, никель, уран... нашим врагам, и доходы прятать там же? Да и с колбосой и яйцами не всё в порядке. Лозунг "Быть России суверенным государством, или совсем не быть!" не устраивает русский народ. Россия должна жить и здравствовать сегодня, завтра и во веки веков! А для этого должно быть ЕДИНСТВОнародов России, БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ и ДОСТОЙНАЯ ВЛАСТЬ!