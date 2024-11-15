Гороскоп на 2025 год для знака зодиака Лев: время перемен и ярких свершений Ольга Вайленко2025 год для Львов станет временем мощных перемен и новых возможностей, ведь на календаре — год Зелёной Деревянной Змеи.
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