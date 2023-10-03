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Нижегородская правда

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Войти в историю: Госбанк открыл свои двери для нижегородцев

Увидеть своими глазами Госбанк на Большой Покровской изнутри, полюбоваться росписями, сделанными по эскизам Ивана Билибина, войти в самое большое помещение банка – операционный зал, послушать лекции и посетить мастер-класс по наличному денежному обращению – всё это стало возможным для нескольких сотен нижегородцев 30 сентября.

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