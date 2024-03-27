Опять не пара: Александр Шоуа ответил на слухи об измене жене

Александр Шоуа впервые прокомментировал слухи об измене. С кем певец ужинал в ресторане? Какие отношения связывают артиста с новой солисткой группы «Непара»? И неужели у музыканта появилась другая семья? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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