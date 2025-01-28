Венгрия продолжит запрет на поставки украинского продовольствия

Министр сельского хозяйства Иштван Надь после встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе заявил, что Венгрия сохранит в одностороннем порядке запрет на ввоз аграрной продукции с Украины до тех пор, пока Евросоюз не найдёт приемлемого решения проблемы украинского экспорта на европейский рынок.