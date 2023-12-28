Депутаты предложили подстегнуть развитие торговых палаток и ларьков

Работу нестационарных торговых объектов в России предложили привести к единым правилам. Такой проект поправок в закон о торговле, разработанный группой депутатов Госдумы опубликован на электронной базе Госдумы 28 декабря.
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