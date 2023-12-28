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Парламентская газета

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  • Юрий Денисов
    Не надо так говорить, я там был и знаю,что по сравнению с мандаринами из африки,Турции и т.п.они у них лучше.Если не ...Абхазия сократит ...
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    надо вообще запретить их мандарины! пусть сами жрут свое добро!Абхазия сократит ...

Депутаты предложили подстегнуть развитие торговых палаток и ларьков

Работу нестационарных торговых объектов в России предложили привести к единым правилам. Такой проект поправок в закон о торговле, разработанный группой депутатов Госдумы опубликован на электронной базе Госдумы 28 декабря.

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