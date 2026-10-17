Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что клуб не интересуется подписанием Александра Кокорина. Форвард покинул «Арис» после истечения контракта и в 2024 году стал свободным агентом после завершения контракта с «Фиорентиной».
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