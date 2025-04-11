В школах РФ 11 апреля начнутся Всероссийские проверочные работы

Участниками станут более 8 миллионов обучающихся Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в школах с 11 апреля по 16 мая, в этом учебном году участниками станут более 8 млн обучающихся, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.