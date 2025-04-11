НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergio Myn
    - Бедненький!Владислав Радимов...
  • Михаил Е
    В этом мультфильме тоже было что-то про "углубить знания, а также обменяться лучшими практиками" 🤣Выставку «ЖКХ Рос...
  • Александр Корякин
    Затулло на русской теме решил попиариться??Константин Затули...

В школах РФ 11 апреля начнутся Всероссийские проверочные работы

В школах РФ 11 апреля начнутся Всероссийские проверочные работы

Участниками станут более 8 миллионов обучающихся Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в школах с 11 апреля по 16 мая, в этом учебном году участниками станут более 8 млн обучающихся, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх