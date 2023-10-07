Армения переключается на Францию, поскольку ей нужен «новый вoeнный партнер». Реакция французов

Глава французской дипломатии Катрин Колонна , посетившая Ереван, во вторник, 3 октября, объявила, что Париж «дал согласие » на поставку военной техники в Армению , которая желает защитить себя от своего азербайджанского соседа.
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