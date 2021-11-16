Другая сторона Голландии- "Библейский пояс".

За Нидерландами прочно закрепилась слава страны, где можно все. Этакая страна порока, где все поголовно ходят по улицам с самокруткой, девушки стоят в подворотнях и непереводимой игрой слов на местном наречии зазывают праздношатающихся туристов.
За Нидерландами прочно закрепилась слава страны, где можно все. Этакая страна порока, где все поголовно ходят по улицам с самокруткой, девушки стоят в подворотнях и непереводимой игрой слов на местном наречии зазывают праздношатающихся туристов.
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