Десантники ВС России взяли в плен пять обученных в Британии военных ВСУ

Ивановским десантникам подразделения "Шторм" удалось взять под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском и пять украинских бойцов, обучавшихся в Британии, заявили в Министерстве обороны России.
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