Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Чушь и брехня.Правда ли, что у ...
  • Семен Борисов
    Вот уж не зря Бастрыкин навал думу -"Государственной Дурой"!Это соответствует времени принятия ими решений по давно н...Правда ли, что в ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно, кто нибудь в России с 90 годов хоть раз получил перерасчет за коммунальные платежи, в частности за отоплен..."Игра в догонялки...

Женщина погибла при мощном урагане в Санкт-Петербурге

Женщина погибла при мощном урагане в Санкт-Петербурге

Непогода обрушилась на город после сильной жары Вечером 1 июля на Санкт-Петербург обрушился ливень, град и ураганный ветер, который валил деревья, сметал крыши и сносил различные конструкции – например, башенный кран и светофор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх