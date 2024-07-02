Женщина погибла при мощном урагане в Санкт-Петербурге

Непогода обрушилась на город после сильной жары Вечером 1 июля на Санкт-Петербург обрушился ливень, град и ураганный ветер, который валил деревья, сметал крыши и сносил различные конструкции – например, башенный кран и светофор.
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