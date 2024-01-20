Научно-производственный холдинг Labim стал инновационным резидентом Сколково

Научно-производственный холдинг Labim включен в круг инновационных резидентов Сколково. По словам представителей холдинга, это событие свидетельствует об активном взаимодействии Labim с экосистемой инноваций, где он пользуется поддержкой и вниманием.
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