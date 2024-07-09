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Царьград

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Свежие комментарии

  • Maxim
    В сов время все так лечились, без усугубления..Так ожоги лечить ...
  • Виталий
    Надо заканчивать с этим "цирком"...Не хотят понимать...пусть боятся! Пора закончить это за 3-е суток, максимум 5...и ...Украина начала мс...
  • Maxim
    Кончайте сливать из унитазов в море, через дождевые канавы: болгары, турки и греки - так не делают..Вице-губернатором...

Неопознанный объект в небе озадачил жителей России, Белоруссии и Украины

Неопознанный объект в небе озадачил жителей России, Белоруссии и Украины

Русские, украинские и белорусские пользователи сети публикуют фото и видео "НЛО".Сообщения о загадочном объекте в небе над Россией, Украиной и Белоруссией жители трех стран стали публиковать в социальных сетях после полуночи 10 июля.

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